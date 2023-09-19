Осудили татарстанца, который напился и сжег сено соседки почти на полмиллиона

В Татарстане осудили местного жителя за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установили, что 7 июня мужчина напился и из-за неприязненных отношений с соседкой бросил непотушенную сигарету в стог сена во дворе ее дома. В результате случился пожар, сгорели сарай и находящееся внутри имущест во, а также несколько десятков тюков сена и соломы.

Общий ущерб составил более 436 тысяч рублей.

В итоге суд назначил ему наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.