Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Осудили татарстанца, который напился и сжег сено соседки почти на полмиллиона
В Татарстане осудили местного жителя за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В суде установили, что 7 июня мужчина напился и из-за неприязненных отношений с соседкой бросил непотушенную сигарету в стог сена во дворе ее дома. В результате случился пожар, сгорели сарай и находящееся внутри имущест во, а также несколько десятков тюков сена и соломы.
Общий ущерб составил более 436 тысяч рублей.
В итоге суд назначил ему наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа