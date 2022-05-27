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Ру Тат
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Происшествия
27 мая 2022  09:14
Полина Шевчук

Осудили татарстанца, который из мести избил и запер дома возлюбленную

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В Татарстане вынесен приговор 54-летнему жителю Менделеевского района. Он признан виновным по статьям «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Угроза убийством», рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в октябре прошлого года пьяный мужчина избил и запер дома сожительницу. После этого он взял нож и стал угрожать женщине расправой. Пострадавшая нашла мобильник и вызвала полицию.

Свою вину мужчина признал и пояснил, что пошел на преступление из мести – якобы до этого возлюбленная написала на него заявление в полицию.

Суд назначил татарстанцу наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
 

#угроза убийством #Прокуратура РТ
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