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Осудили татарстанца, который дважды за полгода сел пьяным за руль
В Кайбицком районе вынесен приговор 48-летнему местному жителю, который был повторно пойман пьяным за рулем. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что 23 декабря 2022 года мужчина выпил и сел за руль своего автомобиля «Лада». На улице Центральная в селе Большие Кайбицы автомобиль остановили сотрудниками ГИБДД. На месте выяснилось, что в сентябре мужчину уже привлекали за пьяную езду.
Свою вину он полностью признал. Суд назначил виновному наказание в виде 170 часов обязательных работ и лишил прав на два года.
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