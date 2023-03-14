Осудили татарстанца, который дважды за полгода сел пьяным за руль

В Кайбицком районе вынесен приговор 48-летнему местному жителю, который был повторно пойман пьяным за рулем. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что 23 декабря 2022 года мужчина выпил и сел за руль своего автомобиля «Лада». На улице Центральная в селе Большие Кайбицы автомобиль остановили сотрудниками ГИБДД. На месте выяснилось, что в сентябре мужчину уже привлекали за пьяную езду.

Свою вину он полностью признал. Суд назначил виновному наказание в виде 170 часов обязательных работ и лишил прав на два года.