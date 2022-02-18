news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 февраля 2022  12:46
Полина Шевчук

Осудили поджигателя приюта для собак в РТ, где едва не погибли два человека

news_top_970_100

Рыбно-Слободский районный суд вынес приговор 36-летнему мужчине. Он был признан виновным сразу по двум статьям – «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение и повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога».

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, инцидент произошел 26 сентября прошлого года на территории приюта для собак в Рыбно-Слободском районе. Пьяный мужчина приревновал свою возлюбленную, которая находилась с сотрудником приюта в бытовке. Он запер дверь помещения, через окно залил в комнату горючую жидкость и поджег. Мужчине и женщине удалось спастись, однако они получили ожоги.

Пожар полностью уничтожил бытовку. Ущерб от действий злоумышленника составил 100 тыс. рублей.

Вину свою мужчина признал лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

#поджог #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное