Осудили поджигателя приюта для собак в РТ, где едва не погибли два человека

Рыбно-Слободский районный суд вынес приговор 36-летнему мужчине. Он был признан виновным сразу по двум статьям – «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение и повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога».

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, инцидент произошел 26 сентября прошлого года на территории приюта для собак в Рыбно-Слободском районе. Пьяный мужчина приревновал свою возлюбленную, которая находилась с сотрудником приюта в бытовке. Он запер дверь помещения, через окно залил в комнату горючую жидкость и поджег. Мужчине и женщине удалось спастись, однако они получили ожоги.

Пожар полностью уничтожил бытовку. Ущерб от действий злоумышленника составил 100 тыс. рублей.

Вину свою мужчина признал лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.