Осудили наркодилера из Башкирии, который пытался провезти через РТ килограмм наркотиков

В Татарстане осудили жителя Башкирии, который пытался провезти через РТ крупную партию наркотиков.

В сентябре прошлого года он в интернете купил у неустановленного лица информацию о закладке в Московской области. Забрав наркотики, он собирался перевезти их в Екатеринбург для последующего сбыта. За эту поездку ему обещали 100 тысяч рублей.

Однако по пути, в Верхнеуслонском районе Татарстана его задержали полицейские и сотрудники УФСБ. В общей сложности у него обнаружили почти килограмм «синтетики».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Суд отправил мужчину на восемь лет в колонию строгого режима. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.