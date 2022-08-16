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Происшествия
16 августа 2022  12:33
Елена Саляхова

Осудили начальника свияжской колонии за взятки в 160 тысяч рублей

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Приволжский районный суд Казани отправил за решетку начальника свияжской колонии №5 Малика Хуснетдинова. Его признали виновным в шести эпизодах получения взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2018 году Хуснетдинов за деньги договорился с осужденным пронести в колонию мобильные телефоны. 

Осужденный заказывал гаджеты через интернет-магазин, а его родственники передавали их начальнику колонии. 

Всего Хуснетдинов смог пронести 19 телефонов, и получил за них 160 000 рублей. Свою вину мужчина не признал. Приволжский суд отправил его в колонию общего режима на пять лет.

#исправительная колония #свияжск #взятки
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