Осудили молодого казанца, который шутки ради угрожал сотрудникам магазина пистолетом

Как было установлено в суде, 29 марта этого года в одном из магазинов на улице Мусина 23-летний казанец угрожал продавцам охолощенным пистолетом. После этого он вышел на улицу и дважды выстрелил в воздух.

На него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Свою вину он признал лишь частично: по его словам, он просто хотел пошутить и даже не подумал, что окружающие могут воспринять его действия всерьез.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.