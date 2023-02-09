Осудили многодетную мать из Татарстана за 1,6 млн рублей долга по алиментам

В Татарстане вынесен приговор 46-летней жительнице Рыбно-Слободского района. Ее признали виновной в неуплате средств на содержание детей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, с лета 2014 года женщина должна выплачивать алименты на содержание троих детей. Однако с августа по декабрь 2022 года она материальной помощи не оказывала. Стоит отметить, что ранее нерадивую мать уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов. За это время общий долг составил 1,6 млн рублей.

Суд приговорил женщину к семи месяцам исправительных работ, с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

