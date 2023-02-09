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Происшествия
9 февраля 2023  11:46

Осудили многодетную мать из Татарстана за 1,6 млн рублей долга по алиментам

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В Татарстане вынесен приговор 46-летней жительнице Рыбно-Слободского района. Ее признали виновной в неуплате средств на содержание детей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, с лета 2014 года женщина должна выплачивать алименты на содержание троих детей. Однако с августа по декабрь 2022 года она материальной помощи не оказывала. Стоит отметить, что ранее нерадивую мать уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов. За это время общий долг составил 1,6 млн рублей.

Суд приговорил женщину к семи месяцам исправительных работ, с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.
 

#долг по алиментам #Прокуратура РТ
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