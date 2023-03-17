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Происшествия 17 марта 2023 12:47

Осудили многодетную мать из РТ за долг по алиментам в полтора миллиона рублей

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В Агрызском районе вынесен приговор 39-летней местной жительнице. Суд признал женщину виновной в неуплате родителем средств на содержание детей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По решению суда женщина должна была выплачивать алименты троим детям. Однако с августа по ноябрь 2022 года материальной помощи детям не оказывала. Ранее она была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Долг по алиментам составил более 1,5 млн рублей.

Свою вину женщина полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде семи месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

«Назначенное наказание подсудимая будет отбывать в исправительном центре», – пояснил Руслан Галиев.

#алименты #Прокуратура РТ
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