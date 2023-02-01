Осудили многодетную мать из РТ за долг по алиментам в 1,8 млн рублей

В Татарстане вынесен приговор 41-летней жительнице Сармановского района республики. Женщина была признана виновной в уклонении от уплаты алиментов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в 2016 году женщина полгода не платила алименты троим несовершеннолетним детям. При этом нерадивая мать была лишена родительских прав на детей.

Общая задолженность женщины превысила 1,8 млн рублей.

Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.