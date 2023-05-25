Осудили мать из Татарстана, которая полугодовалому ребенку сломала оба предплечья и ногу

Суд признал виновной жительницу Камско-Устьинского района республики, которая нанесла вред здоровью малолетнего сына, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ.

Как установило следствие, в августе прошлого года женщину доставили в ДРКБ с 6-месячным ребенком. В сентябре в палате нейрохирургического отделения она ударила плакавшего мальчика металлическим бортом кровати по ноге, в результате чего он получил перелом бедра.

При этом о травме, полученной сыном, женщина врачам не сообщала. Через несколько дней она нанесла малышу несколько ударов руками, сломав ему оба предплечья, а затем покинула медучреждение.

Преступление удалось выявить в процессе мониторинга СМИ и социальных сетей. Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Суд назначил женщине 2 года и 2 месяца лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.