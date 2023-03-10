Осудили магаданца, который в Казани на улице напал на женщину и отобрал сумку с деньгами

В Казани вынесен приговор 35-летнему уроженцу Магадана. Суд признал мужчину виновным в грабеже, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, 9 октября прошлого года на улице Адоратского в Казани он напал на женщину и отобрал у нее дорогостоящую сумку, в которой были деньги и личные вещи. С похищенным он скрылся. Ущерб от действий злоумышленника составил 117 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.