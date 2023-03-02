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Происшествия 2 марта 2023 10:49

Осудили казанца, который в поезде Псков - Москва оскорблял участников СВО

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Валдайским районным судом Новгородской области вынесен приговор жителю Казани. Мужчина признан виновным за дискредитацию Вооруженных Сил РФ, сообщается в официальном телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Новгородской области.

Как было установлено в суде, 26 октября прошлого года казанец, находясь в поезде Псков – Москва, стал оскорблять военных, которые принимали участие в спецоперации, обвинял в преступлениях и заявлял, что их необходимо судить.

«Тем самым мужчина искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и сами Вооруженные силы Российской Федерации, которые используются за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права», – говорится в сообщении в телеграм-канале.

Суд признал казанца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.

#спецоперация на Украине #суд
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