Казанец, который приставил пистолет к шее полицейского, получил почти два года строгача

В Казани завершился судебный процесс над 37-летним местным жителем, обвиненным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел 13 марта 2024 года на улице Ленинградской, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

Согласно материалам дела, сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили для проверки документов двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки одна из сотрудниц полиции заметила в кармане штанов обвиняемого предмет, похожий на пистолет. Когда она поинтересовалась, что это, мужчина достал оружие, которое позже оказалось пневматическим пистолетом, и направил его в область шеи и головы одного из полицейских.

Благодаря быстрой реакции и профессионализму сотрудника правоохранительных органов, ситуация не переросла в более серьезный инцидент. Полицейский сумел выбить оружие из рук злоумышленника и произвести его задержание.

По итогам расследования и судебного разбирательства обвиняемый был признан виновным. Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.