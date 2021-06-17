Осудили казанца, который самовольно подключился к трубопроводу и слил 76 тонн нефти

Суд вынес приговор жителю Казани, который самовольно подключился к трубопроводу и слил нефть. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В январе прошлого года мужчина купил помещение бывшей гусиной фермы и разместил на ней шланги высокого давления длиной более 4 км и две ёмкости по 50 кубометров. После этого он сделал незаконную врезку в трубопровод и похитил 76 тонн нефти на общую сумму 1,3 млн рублей.

В марте этого года врезку заметил охотовед и сообщил о ней в полицию. Стражи порядка задержали казанца. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Самовольное подключение к нефтепроводам».

Свою вину задержанный полностью признал. Суд отправил его в колонию общего режима на пять лет.