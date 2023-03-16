Осудили казанца, который организовал в съемном помещении онлайн-казино

В Казани осудили 20-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что с апреля по май 2022 года юноша арендовал на улице Академика Завойского в Казани нежилое помещение на первом этаже здания. После он купил 18 мониторов и системных блоков, а также сетевое оборудование, и организовал онлайн-казино.

Вину казанец признал и раскаялся в содеянном, а также рассказал, что доход от незаконного бизнеса составил не более 250 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ.