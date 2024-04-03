Осудили группу татарстанцев, которые продавали банковские данные частных лиц и фирм

Суд в России осудил группу лиц за незаконное распространение конфиденциальной информации, относящейся к налоговой и банковской тайне. Дело было инициировано после оперативной разработки в Республике Татарстан, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

«Сотрудники отдела УЭБ и ПК МВД по РТ по борьбе с IT-преступлениями совместно с управлением ФСБ России по РТ выявили 48-летнего мужчину из Заинска, который под прикрытием легального бизнеса продавал конфиденциальные данные о физических и юридических лицах, которые невозможно было получить из открытых источников законным путем», – рассказала пресс-секретарь УЭб и ПК МВД по РТ Люция Тимергалиева.

По данному факту главное следственное управление МВД Татарстана возбудило уголовное дело. В процессе расследования было установлено, что организатор схемы получал информацию о собственности и финансах граждан и компаний анонимно через социальные сети от неизвестных лиц, имевших нелегальный доступ к базам данных налоговой службы и банков.

«Затем он передавал эту информацию анонимным клиентам через мессенджеры за вознаграждение. С увеличением числа клиентов, желающих незаконно получить информацию, организатор привлек к схеме пятерых своих знакомых, включая инженера автокомпании, продавца магазина и безработных. Бухгалтерию вела женщина из Казани. С 2017 по январь 2023 года группа предоставила информацию более чем пяти тысячам клиентов», – подчеркнула пресс-секретарь ГСУ МВД по РТ Наталья Сагитова.

Заинский городской суд Татарстана вынес обвинительный приговор всем участникам группы. Организатор, заключивший соглашение о сотрудничестве, был приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы, в то время как остальные члены группы получили по 1 году и 6 месяцам тюремного заключения.