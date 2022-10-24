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Ру Тат
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Происшествия
24 октября 2022  15:43
Полина Шевчук

Осудили главу стройфирмы из РТ, который два года не платил зарплату сотрудникам

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В Татарстане вынесен приговор 46-летнему главе стройфирмы «ПромЭнергоСтрой». Он признан виновным по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстных и иной личной заинтересованности», рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установлено, что трем работникам компании не выплачивали зарплату с июля 2018 года по июнь 2020 года. Долг по оплате труда превысил 1,4 млн рублей.

Свою вину глава фирмы не признал.  Суд назначил ему наказание в виде штрафа 100 тыс. рублей.

#Прокуратура РТ #долг по зарплате
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