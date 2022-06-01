Осудили главу поселения в РТ за то, что за два года она выписала себе премий на 190 тысяч

В Нурлатском районе РТ вынесен приговор 60-летней местной жительнице. Суд признал женщину виновной в присвоении, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, с апреля 2013 по март 2015 года женщина, занимая пост главы сельского поселения, незаконно выписала себе премии на 190 тыс. рублей.

Свою вину она признала и возместила ущерб. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.