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Ру Тат
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Происшествия
1 июня 2022  14:53
Полина Шевчук

Осудили главу поселения в РТ за то, что за два года она выписала себе премий на 190 тысяч

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В Нурлатском районе РТ вынесен приговор 60-летней местной жительнице. Суд признал женщину виновной в присвоении, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, с апреля 2013 по март 2015 года женщина, занимая пост главы сельского поселения, незаконно выписала себе премии на 190 тыс. рублей.

Свою вину она признала и возместила ущерб. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

#присвоение средств #Прокуратура РТ
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