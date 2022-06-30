Осудили фельдшера скорой из Казани за смерть пациентки из-за плохого осмотра

В Татарстане вынесен приговор 36-летней фельдшеру скорой медицинской помощи подстанции №2 ГАУЗ «ССМП» Казани. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

По версии следствия, в конце декабря 2019 года фельдшер в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов к 23-летней женщине. Пациентка жаловалась на боли и дискомфорт в области груди. Фельдшер провела лишь поверхностный осмотр женщины, после чего приняла решение не госпитализировать ее и оставить дома. Однако через час пациентка скончалась.

Суд признал медработника виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы. В связи с истечением сроков давности фельдшер от наказания освобождена.

