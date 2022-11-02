Осудили елабужанина, который задушил подушкой знакомую за то, что мешала ему спать

Как было установлено в суде, в феврале 2020 года 39-летний житель Елабуги был в гостях у своей знакомой на проспекте Нефтяников. В какой-то момент он схватил подушку и задушил ею хозяйку квартиры.

Во время следствия мужчина признал свою вину и рассказал, что знакомая мешала ему спать – она стонала из-за алкогольного опьянения. Однако в суде мужчина отказался от своих показаний. Ранее он уже был судим.

На него возбудили уголовное дело за убийство. Суд отправил елабужанина на 9 лет в колонию строгого режима. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.