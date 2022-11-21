Осудили экс-специалиста районного исполкома в РТ, выписавшую себе премий на 900 тыс.
Рыбно-Слободской районный суд признал виновной бывшего главного специалиста Отдела по молодежной политике, спорту и туризму исполкома района, которую обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения.
В августе этого года она незаконно выписала себе внеочередные премии – общий ущерб бюджету составил 914 тысяч рублей.
Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.