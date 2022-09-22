Осудили экс-главу агрофирмы в РТ за аферу с поставкой оборудования на 65 млн

В Татарстане вынесен приговор 43-летнему бывшему директору «Транс Агро». Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в июне 2018 года глава фирмы, зная о неплатежеспособности своей компании, заключил с крупным предприятием договор на поставку восьми единиц сельскохозяйственной техники. Бизнесмен внес предоплату в размере 10 % от общей стоимости и забрал технику, после чего часть передал в лизинг, а остальное – трем аффилированным фирмам. В итоге поставщику причинен ущерб на сумму более 65 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

