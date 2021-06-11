Осудили двоих татарстанцев, которые пытались провезти через таможню 130 тысяч долларов

В Татарстане вынесли приговор двоим предпринимателям, которые пытались вывезти из страны 132 тысячи долларов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте следственного комитета России.

Мужчин задержали сотрудники таможни во время личного досмотра. По закону, без таможенной декларации разрешается вывозить максимум 10 тысяч долларов США. Па данному факту возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наличных средств в особо крупном размере».

После проведенного расследования дело передали в Лаишевский районный суд, который назначил каждому предпринимателю наказание в виде ограничения свободы на 1 год.