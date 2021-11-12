Осудили двоих татарстанцев, которые крали дизтопливо из нефтепровода

Двое жителей Нурлатского района незаконно подключились к нефтепроводу, проходящему через Алексеевский район РТ. В дальнейшем они похищали дизтопливо, транспортируемое в Европу.

Как стало известно ИА «Татар-информ», злоумышленников задержали с поличным в июне этого года. На них возбудили уголовное дело по статье «Кража». Разработку по делу вели сотрудники УФСБ по РТ. Во время расследования были установлены дополнительные факты кражи топлива.

Вскоре на них завели еще одно дело за самовольное подключение к нефтепроводу. В конечном итоге суд признал их виновными и назначил им 4 года условно. Нанесенный ущерб будет возмещен страховой компанией с последующим предъявлением исковых требований осужденным.