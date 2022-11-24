Осудили двоих бугульминцев, которых сотрудники ФСБ поймали с килограммом наркотиков

В Бугульме вынесен приговор двоим местным жителям. 22-летний и 23-летний юноши признаны виновными по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как было установлено сотрудниками УФСБ, двое бугульминцев приобрели в даркнете партию наркотиков. Дальше они собирались продавать запрещенные вещества в различных районах республики.

В феврале криминальный тандем был пойман с поличным. В общей сложности у них изъято килограмм мефедрона и гашиша.

Молодых людей суд признал виновными и приговорил каждого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

