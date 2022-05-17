Осудили девятерых челницев, которые вынесли с территории КАМАЗа запчастей на 4,2 млн

Набережночелнинский городской суд вынес приговоры девятерым жителям Автограда. Челнинцы были признаны виновными в краже с территории завода ПАО «КАМАЗ», сообщили в пресс-службе суда.

Как было установлено в суде, злоумышленники через бомбоубежище проникали на территорию площадки, где проходил демонтаж неэксплуатируемого АБК. Оттуда они выносили запчасти.

Стоит отметить, что на территорию завода они попадали по поддельным пропускам.

ПАО «КАМАЗ» был причинен материальный ущерб на общую сумму чуть более 4,2 млн рублей.

Семерым подсудимым назначили условные сроки. Один из злоумышленников проведет в колонии строгого режима 3 года и 5 месяцев. Еще один фигурант дела получил год и 8 месяцев колонии, однако был освобожден в зале суда в связи с отбыванием наказания.

