Осудили челябинца, который кинул казанскую фирму на 2 млн рублей с поставкой медмасок

В Казани вынесли приговор 56-летнему жителю Челябинска. Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в мае 2020 года челябинец заключил с казанской фирмой договор на поставку 100 тысяч медицинских масок. За это он взял предоплату в 2,1 млн рублей, после чего перестал выходить на связь.

Свою вину подсудимый не признал. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

