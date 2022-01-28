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Происшествия
28 января 2022  18:14
Полина Шевчук

Осудили челнинского бизнесмена, незаконно продавшего камеру наблюдения с аудиозаписью

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В Набережных Челнах осудили 32-летнего предпринимателя. Мужчину признали виновным в незаконном сбыте специальных техсредств, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено следствием, в мае прошлого года бизнесмен приобрел в Казани 5 специальных технических средств, закамуфлированных под видеокамеру с возможностью видео и аудиозаписи. Чуть позже он продал одну камеру.

«Выйти на след злоумышленника удалось благодаря разработке оперативников УФСБ России по РТ», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Суд принял решение оштрафовать челнинца на 40 тысяч рублей.

 

#следком рт #УФСБ РФ по РТ
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