Осудили челнинку, которая два года в соцсетях писала экстремистские комментарии

В Набережных Челнах вынесен приговор местной жительнице. Женщина признана виновной в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, сообщается на сайте суда.

Как было установлено, с 2018 по 2020 год женщина в различных городских пабликах в соцсети оставляла комментарии, призывая граждан к противоправной деятельности, в частности в отношении представителей власти.

Свое поведение челнинка попыталась объяснить шуткой и к насилию в отношении власти не призывала.

Суд назначил ей год условно с таким же испытательным сроком.

