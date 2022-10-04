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Ру Тат
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Происшествия
4 октября 2022  13:46
Полина Шевчук

Осудили челнинку, которая два года в соцсетях писала экстремистские комментарии

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В Набережных Челнах вынесен приговор местной жительнице. Женщина признана виновной в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, сообщается на сайте суда.

Как было установлено, с 2018 по 2020 год женщина в различных городских пабликах в соцсети оставляла комментарии, призывая граждан к противоправной деятельности, в частности в отношении представителей власти. 

Свое поведение челнинка попыталась объяснить шуткой и к насилию в отношении власти не призывала.

Суд назначил ей год условно с таким же испытательным сроком.
 

#экстремизм и терроризм #набережночелнинский суд
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