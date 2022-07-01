Осудили челнинца, который арматурой забил до смерти нескольких щенков

11 января житель Набережных Челнов около одного из продуктовых магазинов забил до смерти металлической арматурой нескольких щенков. Как он объяснил стражам порядка, ранее этим же днем собаки разодрали двух его кошек. Тогда челнинец разозлился, выпил и пошел с арматурой к магазину, чтобы убить псов.

На следующий день он рассказал обо всем жене. Тогда они взяли мешок, собрали тела пятерых щенков и выкинули их в мусорный контейнер.

Потерпевшей по этому делу признали местную жительницу – участницу волонтерского движения, которое оказывает помощь бездомным животным. Она рассказала, что ухаживала за бездомной собакой на своем участке: кормила и прививала ее.

В какой-то момент собака сбежала и ощенилась: родилось 11 щенков. Женщина перетаскивала их к себе на участок, но собака уносила их обратно к магазину, где проживали еще 9 псов. За всеми щенками ухаживали, стерилизовали и стали пристраивать через интернет.

12 января женщина узнала через соцсети, что в мешках в мусорном контейнере нашли мертвых щенков. Прибыв на место вместе с супругом, она нашла пятерых мертвых щенков и еще одного, который был жив. Они быстро отвезли его в клинику, но из-за сильных травм ему решили сделать эвтаназию.

Потерпевшей причинен моральный вред. От имени всех зоозащитников она просила назначить виновному максимальное лишение свободы.

Челнинца обвинили в жестоком обращении с животными, свою вину он полностью признал. Набережночелнинский городской суд приговорил его к полутора годам исправительных работ. Об этом сообщается в пресс-службе суда.