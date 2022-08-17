Осудили бугульминку, которая из ревности едва не забила до смерти кочергой возлюбленного

Бугульминский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая обвиняется в покушении на убийство. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Как установило следствие, после распития алкоголя жительница Бугульмы поссорилась со своим возлюбленным на почве ревности. После словесной перепалки мужчина ушел к себе домой.

Тогда ночью женщина направилась в жилище возлюбленного, взяла металлическую кочергу и несколько раз ударила ей по лежавшему на диване мужчине.

Было возбуждено уголовное дело за попытку убийства. Свою вину женщина признала частично: она рассказала, что не хотела убивать потерпевшего, на преступление пошла под воздействием алкоголя.

В конечном итоге суд отправил подсудимую на три с половиной года в колонию общего режима.