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Ру Тат
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Происшествия
16 ноября 2021  11:18
Полина Шевчук

Осудили бугульминца, который вынес из съемной квартиры вещи, а после заявил о краже

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Судом было установлено, что с июня прошлого года по апрель 2021 29-летний житель Бугульмы похитил из квартиры, в которой проживал по соцнайму, радиаторы, газовую плиту, водонагреватель, а также ванну и умывальник.

После этого, как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, мужчина обратился в полицию с заявлением, что квартиру ограбили.

Мужчину признали виновным в растрате и ложном доносе. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.
 

#кража #Прокуратура РТ #кража из квартиры
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