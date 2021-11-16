Осудили бугульминца, который вынес из съемной квартиры вещи, а после заявил о краже

Судом было установлено, что с июня прошлого года по апрель 2021 29-летний житель Бугульмы похитил из квартиры, в которой проживал по соцнайму, радиаторы, газовую плиту, водонагреватель, а также ванну и умывальник.

После этого, как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, мужчина обратился в полицию с заявлением, что квартиру ограбили.

Мужчину признали виновным в растрате и ложном доносе. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

