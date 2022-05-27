Минстрой Татарстана ожидает повышения спроса на жилье в июне

Рынок жилья – это острый вопрос для экономики Татарстана и России. Резкое падение курса рубля и повышение ключевой ставки привели к снижению темпов продаж квартир в республике, и, как показывают майские данные, пока они не восстановились. Переломный момент, считает Минстрой Татарстана, наступит уже в июне – для этого в стране и республике создаются все необходимые условия. Об этом на круглом столе «Оживающая ипотека: новые возможности для стройкомплекса Татарстана» в республиканском ведомстве рассказал замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев.

«По рынку жилья вопрос остается острым. Это краеугольный камень развития нашей экономики. После апрельского падения темпы продаж в мае не восстановились. Но тем не менее в июне мы ожидаем, что рынок жилья, его продажи и ввод начнут восстанавливаться», – сказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

По его словам, уменьшение ключевой ставки должно повлечь и снижение ставки по ипотеке. «Не секрет, что вчера ключевая ставка уменьшилась на 3 процентных пункта. Соответственно, мы надеемся и ждем пересмотра процентов по ипотеке, ждем как из печки пирога», – отметил он.

Заместитель министра добавил, что в текущей ситуации ипотечные договоры поставлены «на стоп», а снижение ставки, в свою очередь, позволит людям оформить новую ипотеку или переоформить кредиты по другим расценкам. «В целом, конечно, в масштабах страны мы идем неплохо. Но это нас не должно убаюкивать. Все равно мы видим, что пока не восстановился рынок продаж, особенно покупки на вторичном рынке, который дополняет первичный», – сказал Гимаев.

В свою очередь, один из казанских застройщиков предложила увеличить в Казани максимальный размер кредита по льготной семейной ипотеке с 6 до 9 млн рублей. «Я бы отметила, что февраль и март по спросу были нехарактерными. Мы видели ажиотажный спрос, который был связан с тем, что ряд клиентов хотели вложить средства в недвижимость, у кого-то уже было решение по старым ставкам. Если сравнить с той ситуацией, то сейчас, безусловно, падение очевидно», – сообщила она.

Ранее застройщик отмечала повышенную долю ипотек в своем портфеле, но сейчас «меняется структура». «Если до этого у нас льготная ипотека на новостройки занимала большую долю, то сейчас более 70% сделок – семейные ипотеки. Здесь единственная проблема – лимит в 6 млн, который не позволяет взять двух-, трехкомнатные квартиры», – сказала специалист.

На прозвучавшее предложение Гимаев ответил, что для каждого города действительно должен быть собственный лимит по льготной ипотеке. «По лимиту на ипотеку, кстати, я общаюсь с муниципалитетами. Например, если взять Набережные Челны, то они говорят: “Лимит 6 млн для рынка Челнов устраивает. Нам нужно понижение ставки”. То есть разные подходы должны быть в республике», – сказал он.

На сегодняшний день льготная ипотека в республике выдается по ставке 9%. По данным Нацбанка на 25 апреля, с начала года в Татарстане было выдано 2,4 тыс. таких кредитов на 5,7 млрд рублей. Максимальный размер сделки составил 6 млн, а первоначальный взнос – 15%.

Он добавил, также необходимо пересмотреть процентную ставку по льготной ипотеке. «Пока решения нет, но будем ждать с нетерпением сигнала со стороны федерального центра», – сказал он.

Всего в Татарстане в первом квартале было выдано 15,1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 45,9 млрд рублей. Средний срок кредита составлял 22 года, а средняя ставка – 7,86%. Средняя сумма кредита в целом по республике держалась на уровне 3,6 млн рублей.