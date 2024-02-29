Острые томатные соусы, горчица и перец: Татарстан попал в рейтинг самых «жгучих» регионов

Вкусовые предпочтения россиян зависят от географии и времени года. Это выяснили аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» после того, как изучили, сколько острого съедают в России, и составили рейтинг самых «жгучих» регионов.

Всего в России съедают 181 тонну острого в год. Рейтинг самых «жгучих» регионов возглавляют Москва и Санкт-Петербург, за ними следуют Новосибирск, Ростов-на-Дону и Красноярск. Во втором полугодии интерес россиян к острому растет, и к этому рейтингу присоединяются Краснодар и Казань. А вот пользователи сервиса в Нижнем Новгороде, Самаре и Ханты-Мансийске к блюдам «погорячее» оказались равнодушны.

Из жгучих продуктов у россиян пользуются популярностью острые томатные соусы, классическая горчица и горчичный порошок, хрен, черный перец, молотый красный чили и маринованные закуски — перцы чили и халапеньо. Во втором полугодии острое покупают чаще — в среднем в 1,5–2 раза больше, чем в первом. Рекордный спрос показал маринованный чили: осенью россияне съели его в 16 раз больше, чем весной.

Вкусовые предпочтения в выборе жгучей пищи меняются в зависимости от географии.

Так, Челябинск оказался единственным регионом, где круглый год повсеместно едят аджику: в корзине пользователей сервиса она опережает остальные острые соусы на томатной основе. Кроме того, челябинцы, как и жители Уфы, в холодный сезон любят особо жгучий кавказский соус. Осенью в Челябинске его съедают на 68%, а в Уфе — на 90% больше, чем весной.

Традиционная русская горчица вошла в рейтинг популярных острых продуктов только в трех городах: Москве, Екатеринбурге и Ханты-Мансийске, в которых ее съедают более 7 тонн ежегодно. Жители остальных регионов едят русскую горчицу реже.

В Мурманске и Санкт-Петербурге интерес к блюдам «погорячее» появляется только с наступлением холодов. Аналогичная ситуация в самой западной точке, Калининграде, и на другом конце страны — в Хабаровске. Эти города хоть и не вошли в рейтинг любителей острого, но показали самую заметную динамику спроса в осенне-зимний сезон. Здесь, в отличие от остальных регионов, интерес к острому во второй половине года растет в 6 раз.

Больше всего «горячих» гурманов живет во Владивостоке: здесь пользователи сервиса заказывают самую разнообразную корзину — практически все виды острого. А вот петербуржцы, нижегородцы и самарчане не так привередливы — их выбор ограничивается 1-2 позициями в холодное время года.