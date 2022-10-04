«Остров-град Свияжск» вошел в десятку «Мест силы России»

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» вошел в топ-10 «Мест силы России» по итогам первого этапа открытого общероссийского голосования. Итоги опубликованы на официальном сайте проекта.

Лидера проекта выберут на втором этапе конкурса. У Свияжска есть все шансы победить наряду с островом Валаам в Республике Карелия, Дербентом в Дагестане, Суздалем во Владимирской области, Цуйским трактом на Алтае, Коломне Московской области, плато Маньпупунер в Коми, острове Ольхон Иркутской области, озере Светлояр Нижегородской области.

«Очень приятно увидеть наш музей-заповедник в Топ-10 этого конкурса, мы нередко встречаем такую формулировку по отношению к Свияжску от наших гостей. В России столько прекрасных неизведанных мест, совершенно разнообразных. Желаем организаторам успехов в исследовании и популяризации всех удивительных точек на карте нашей страны», — поделилась с «Татар-информом» руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Рейтинг «мест силы России» составляется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Программа призвана найти и продвигать географическо-природные места в России, с особо значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.