Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана

1 мая, в день открытия туристического сезона, музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетили 4 286 человек из разных регионов России и Татарстана. Кроме того, накануне Свияжск принял первый круизный теплоход в этом году — двухпалубный «Алдан». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая отделом организации мероприятий ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» Дина Башкирова.

«В течение дня проводились занятия и мастер-классы для детей, экскурсии, работал „Ленивый торжок“ со своими активностями, но в чуть меньшем объеме, так как был дождь», — отметила собеседница агентства.

Площадки комплекса исторической реконструкции «Ленивый Торжок» принимали семьи с детьми, где для них проводились занятия и мастер-классы, работал лучно-арбалетный и метательный тир, историческая костюмерная, проводились богатырские игры и множество других занимательных активностей.

Два музея на острове — Музей истории Свияжска и единственный в России Музей археологического дерева «Татарская слободка» — в этот день запустили акцию «Бесплатные экскурсии», где гиды каждый час рассказывали туристам об острове-граде и уникальных экспонатах.

Кроме Музея истории Свияжска и Музея археологического дерева посетителей ждали в Музее художника Геннадия Архиреева, Музее Гражданской войны, Художественной галерее и смотровой площадке, выставочном зале «Старая водонапорная башня».

«Гости посещали музеи, в том числе по акции „Бесплатные экскурсии“, непогода также не помешала желающим пройти исторический квест „Тайны и загадки острова Свияжск“, который открыл интересные факты по истории Свияжска и познакомил с историко-архитектурными памятниками острова», — рассказала Дина Башкирова.

«Кроме того, 1 мая Свияжск принимал первый круизный теплоход в этом году — на нем прибыло 140 туристов. Также посетители прибывали на остров на экскурсионных автобусах», — уточнила собеседница агентства.

Туристы вчера увидели атмосферный Свияжск. «Вчера за день несколько раз сменился его образ — когда выходило солнце, все сияло и сверкало в лучах после дождя», — поделилась Дина Башкирова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в новом сезоне остров-град Свияжск намерен принять 700 тыс. туристов. В прошлом году из-за пандемии коронавируса музей-заповедник посетили 480 тыс. человек.

Фотографии предоставлены ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск».