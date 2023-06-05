С 10 по 12 июня музей-заповедник «Остров-град Свияжск» проведет реставрационный фестиваль «Орeл — птица царская». Как рассказали «Татар-информу» в музее, запланированы выставка по геральдике, лекции и бесплатные мастер-классы.

Выбор места проведения — остров-град Свияжск — определен ключевым положением города между Востоком и Западом, его символическим «двуглавием».

Торжественное открытие фестиваля будет связано с закладкой изразцов для обжига в специальную печь, воссоздающую устройство горна, найденного российскими археологами в Ново-Иерусалимском монастыре под Москвой.

В течение трехдневного события состоятся разнообразные встречи на тему русского изразца. Продемонстрируют свое искусство реставраторы. Всем желающим предложат двухдневные встречи круглого стола, где у каждого появится возможность не только послушать рассказы крупнейших российских реставраторов и историков, но и задать вопросы обо всем, что связано с историей русского изразца, изображениями на нем двуглавого орла — герба России.

Закрытие праздника искусства реставрации состоится спустя три дня непрерывной работы горна. Гостям фестиваля представят готовые изразцы, выполненные в разнообразной технике.

Финальная часть события обещает быть не менее эффектной — вечернее небо над Свияжском осветит фейерверк в духе XVIII века.

«Это значимое событие для Свияжска как для научной институции. К нам приедут крупнейшие специалисты по реставрации керамики и изучению изразцового искусства. Но этот фестиваль не ограничивается научной частью. 9 июня в национальной библиотеке состоится лекция по геральдике. Круглые столы и мастер-классы по реставрации керамики мы также выведем в трансляцию, а около гончарной печи, которая воссоздаёт горн для обжига 17-го века, найденный при раскопках, пройдет серия бесплатных мастер-классов от керамистов. В День России 12 июня мы закроем фестиваль реконструкцией фейерверка 17-го века», — поделилась с агентством начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.