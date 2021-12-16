Остров-град Свияжск представит туристам новогодние и рождественские программы

Остров-град Свияжск начнет работу в новогоднем формате 1 января 2022 года и будет работать так все каникулы. Здесь подготовлены праздничные программы «Как богатырь Добрыня Новый год спасал» и «Новогоднее путешествие „У Лукоморья“». События анонсировал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

В частности, 7 января на острове состоится празднование Рождества. На традиционном красочном празднике будут звучать рождественские колядки.

Иванов напомнил, что на остров из Казани можно добраться с помощью интермодальных перевозок. Интермодальный маршрут предполагает, что человек, купив билет до Свияжска за 450 рублей в пригородных железнодорожных кассах, сможет посетить в Свияжске музеи.

«В Казани вы садитесь на пригородную электричку до станции Свияжск. Специально под прибытие электрички вас будет ждать автобус, который перевезет на остров Свияжск. Расписание электрички и автобуса синхронизировано», — уточнил руководитель госкомитета. Таким же способом можно будет добраться обратно в Казань.

Маршруты будут ходить ежедневно дважды в день: в 10.27 в Свияжск отправление из Казани, в 11.55 от станции будет отъезжать автобус до острова. От Свияжска автобус будет отъезжать в 16.15, а в 16.44 электропоезд отправится со станции в Казань.