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Остров-град Свияжск ожидает роста посещаемости на 200 тысяч человек
За 2024 год музей-заповедник «Остров-град Свияжск» планирует принять порядка 2 миллионов туристов. Это на 200 тысяч больше, чем годом ранее, рассказал ТАСС директор музея Артем Силкин.
«Основная нагрузка — это летние месяцы. <...> Я думаю, что в этом году может быть около 2 млн будет», — поделился прогнозами он.
Так, отметил Силкин, в этом году остров-град примет большое количество туристических судов: около 350 против порядка 300 в 2023 году. В туристический сезон поток гостей в Свияжск достигает пиковых нагрузок. В дальнейшем планируют принять меры, чтобы регулировать посещаемость.
«Мы еще не достигли предела, но уже близки к этому, — заметил собеседник агентства. — Тем более, что нагрузка неравномерно распределяется, то есть в летний период основное количество».
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