«Остров-град Свияжск» ожидает рост посещаемости на 260 тыс. туристов

В этом году музей-заповедник «Остро-град Свяжск» рассчитывает принять до 2 млн туристов. Для сравнения, в 2023 году здесь побывали 1,74 млн гостей, рассказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

«Самыми рекордными по посещаемости за все время стали Свияжская Масленица (26,4 тыс.) и начало турсезона (более 28 тыс. посетителей)», — отметили в пресс-службе.

Ближайшее событие, которое ожидает гостей острова-града, — это гастрофестиваль «Свияжская уха». Затем состоится научно-практическая конференция «Речная жизнь». Ее участники поднимут вопросы экологии, кулинарии и традиций, судостроения.