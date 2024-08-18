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«Остров-град Свияжск» ожидает рост посещаемости на 260 тыс. туристов
В этом году музей-заповедник «Остро-град Свяжск» рассчитывает принять до 2 млн туристов. Для сравнения, в 2023 году здесь побывали 1,74 млн гостей, рассказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.
«Самыми рекордными по посещаемости за все время стали Свияжская Масленица (26,4 тыс.) и начало турсезона (более 28 тыс. посетителей)», — отметили в пресс-службе.
Ближайшее событие, которое ожидает гостей острова-града, — это гастрофестиваль «Свияжская уха». Затем состоится научно-практическая конференция «Речная жизнь». Ее участники поднимут вопросы экологии, кулинарии и традиций, судостроения.
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