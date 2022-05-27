«Остров безопасности для российского бизнеса»: как Татарстан Россию с ОАЭ связал

Почему смена президента в ОАЭ никак не повлияет на отношения с Россией? Каким может стать сотрудничество с Эмиратами в условиях санкций? Какова роль Татарстана в выстраивании отношений с этой дружественной страной? Ответы на эти вопросы – в материале «Татар-информа».

В прошлом году ОАЭ стали первым торговым партнером РФ в арабском мире Фото: president.tatarstan.ru

Смерть президента

В середине мая на 74-м году жизни после продолжительной болезни умер президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Заид Аль Нахайян. После этого страну возглавил его брат, принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян.



Свои соболезнования в связи с кончиной шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна выразило множество политиков по всему миру, включая Президента Татарстана Рустама Минниханова.



«Из жизни ушел видный государственный деятель, за годы пребывания на посту сделавший многое для социально-экономического развития страны. Выражаю искренние соболезнования народу ОАЭ, слова сочувствия и поддержки семье и близким в связи с этой тяжелой утратой», – говорилось в тексте официальной телеграммы.

Смена президента в Эмиратах, по словам арабиста Марианны Беленькой, никак не скажется на отношениях страны с Россией в целом и с Татарстаном в частности. И вот почему.

«В последние 7-8 лет предыдущий президент активно не участвовал в жизни страны, поскольку в 2014 году он перенес инсульт. Иногда он исполнял какие-то церемониальные вещи, но всю основную политику осуществлял Мухаммад бин Заид Аль Нахайян. Поэтому никаких изменений не будет, политика какой была, такой и останется. По сути, все наши активные связи выстраивались именно при “новом” президенте», – поясняет эксперт.

Мухаммад бин Заид Аль Нахайян и Владимир Путин, 2013 год Фото: kremlin.ru

Отношения вчера и сегодня

Россию и Эмираты связывают очень тесные – как экономические, так и политические – отношения. В прошлом году ОАЭ стали первым торговым партнером РФ в арабском мире: товарооборот достиг почти 5,4 млрд долларов. В 2022 году Дубай стал одним из центров эмиграции из России: русскоязычная диаспора в ОАЭ уже перевалила за 100 тыс. человек.

Также крайне важно то, что ОАЭ не собираются вводить санкции в отношении России, несмотря на сильное внешнее давление.

«То, что они это подтвердили, было очень весомо, поскольку там есть много наших компаний, бизнес-проектов, плюс у нас есть сотрудничество в сфере инвестиций между РФПИ и суверенным фондом ОАЭ Mubadala. С учетом того, что у России уже свернулись почти все проекты на Западе, сотрудничество с Эмиратами будет только расти: туда вывозят активы, покупают имущество. Это такой остров безопасности для российского бизнеса и для российской бизнес-элиты», – комментирует Марианна Беленькая.

В условиях усилившегося санкционного давления на Россию уже наметилось несколько новых векторов развития двухсторонних отношений. К примеру, Московская биржа может начать операции с новыми валютами, самая известная среди которых – арабский дирхам, валюта ОАЭ. Также обсуждается «переезд» российских компаний на фондовую биржу в Абу-Даби из Лондона и Нью-Йорка.

По словам Марианны Беленькой, в теории ОАЭ также могли бы стать способом обхода санкций и на уровне рядового гражданина, потерявшего доступ к определенным импортным товарам. Но только в теории, поскольку Эмираты – очень дорогая страна, и устраивать там «перевалочный пункт» для переклеивания маркировки на «запрещенке» будет просто не выгодно. Проще – через Азию или Турцию.

Московская биржа может начать операции с новыми валютами, самая известная среди которых – арабский дирхам, валюта ОАЭ Фото: Pixelline studios / Pixabay

Личный успех Президента Татарстана

«Как вы знаете, с недавних пор существует список недружественных РФ стран, но Эмираты туда не входят. В целом с нашей страной и раньше были прекрасные отношения. На мой взгляд, отчасти это огромный личный успех Рустама Минниханова, поскольку Татарстан является полноправным представителем России в Эмиратах, – уверен проживающий в ОАЭ российский бизнесмен Исмагил Шангареев. – Многие здесь воспринимают Татарстан, как Россию в целом, а не как отдельную республику».

Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Татарстаном действительно можно назвать крепкими. В 2020 году товарооборот между сторонами составил 18 млн долларов. Основные виды сотрудничества – машиностроение, АПК, туризм, торговля.

Сильны и культурные связи: буквально на днях делегация из ОАЭ посетила республику во время празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. К слову, в рамках визита в Татарстан заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла Аль Салех встретился с Рустамом Миннихановым.

В рамках визита в Татарстан заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла Аль Салех встретился с Рустамом Миннихановым Фото: tatarstan.ru

«Для меня честь присутствовать на этом мероприятии. Вас очень любят все наши руководители в Эмиратах. Наши министры не смогли, к сожалению, прилететь из-за траура. Они передали вам большой привет», – обратился к Президенту республики гость.

«За кадром часто звучит имя Рамзана Кадырова. Плюс Кадыров – личный друг Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна, – отмечает Марианна Беленькая. – Но это не отменяет того, что Рустам Минниханов активно посещал ОАЭ и не раз представлял российскую делегацию. На официальном уровне Президент Татарстана довольно сильно представляет Россию».

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru