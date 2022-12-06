«Остров 65»: в Казани откроется юбилейная выставка художника-кларнетиста Роберта Гайсина

В галерее имени Амира Мазитова по ул.Дзержинского, 27, 9 декабря откроется выставка «Остров 65» члена Союза художников России и Татарстана, заслуженного деятеля искусств Татарстана Роберта Гайсина. Около полусотни работ расскажут о мастере кисти, овладевшем в детстве кларнетом и вдохновляющимся на свои художественные творения классической и современной музыкой. Объекты картин Гайсина – природа и сельский быт, но в неких фантазийных и мифических воплощениях.

Фото: © предоставлено Музеем имени Мазитова

«На открытии выставки будет присутствовать, конечно, и сам художник Роберт Гайсин. Он представит не только новые свои работы нескольких последних лет, но некоторые, созданные еще в 90-е», – сообщили «Татар-информу» в Музее имени Мазитова.

За несколько дней до вернисажа Роберт Гайсин отметит свой 65-летний юбилей, на что и намекает название «Остров 65». Художник родился 4 декабря 1957 года в деревне Каркали Лениногорского района Татарской АССР – отсюда те самые воспоминания и отголоски деревенской жизни в его творчестве. Игре на кларнете Гайсин учился с 5-го класса в школе при Казанской консерватории, но затем окончил художественное училище имени Фешина, а затем и художественно-графический факультет Чувашского педагогического института.

Фото: © предоставлено Музеем имени Мазитова

Картины Роберта Гайсина экспонировались в Москве, Стамбуле, Анкаре. Был художник участником международной творческой лаборатории «Тюрксой-II» (в город Бурса, Турция), в 2006 году – проекта «Кочующие свитки. Хабар». Его работы находятся в частных собраниях России и за рубежом.

Выставка «Остров 65» будет принимать посетителей до 15 января ежедневно, кроме понедельника.