«Остро нуждаемся в водителях и кондукторах»: «Метроэлектротранс» заявил о дефиците кадров

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В столице Татарстана не хватает водителей и кондукторов троллейбусов и трамваев, также наблюдается дефицит рабочих-ремонтников для путей электротранспорта. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил генеральный директор «Метроэлектротранса» Казани Айдар Абдулхаков.

По словам докладчика, важным направлением деятельности предприятия является работа с кадрами. Особое внимание уделяется улучшению условий труда работников и привлечению новых сотрудников.

«Штатная численность составляет 2636 человек. По итогам 2022 года фактическая численность составила 2003 человека. Предприятие остро нуждается в водителях, кондукторах и ремонтных рабочих. Дефицит по этим специальностям составляет 545 человек», — подчеркнул спикер.

При этом Абдулхаков заявил, что кадровая служба предприятия активно работает вместе с центрами занятости населения, проводит выездные ярмарки вакансий и дни открытых дверей в депо.

«Средняя зарплата по итогам года у водителей трамваев и троллейбусов составила 60,3 тыс. и 65,5 тыс. рублей соответственно. Средняя зарплата кондукторов и рабочих достигла 40,1 тыс. и 43,3 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом в среднем рост составил 20%», — заключил Абдулхаков.