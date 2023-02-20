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Происшествия 20 февраля 2023 18:16

Оштрафуют родителей мальчика, выбежавшего полуголым на улицу в казанском «Салават Купере»

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В Казани оштрафуют родителей мальчика, который выбежал полуголым на улицу в «Салават Купере», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Внимание отдела полиции «Юдино» привлек видеоролик, размещенный в социальных сетях, на котором 4-летний мальчик в одних штанах и ботинках возвращается домой в одну из многоэтажек.

Правоохранители выяснили, что ребенок в таком виде на улицу, пока родители занимались переездом с квартиры.

В отношении родителей ребенка составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних.

#салават купере #неисполнение родительских обязанностей
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