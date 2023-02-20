©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Оштрафуют родителей мальчика, выбежавшего полуголым на улицу в казанском «Салават Купере»
В Казани оштрафуют родителей мальчика, который выбежал полуголым на улицу в «Салават Купере», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Внимание отдела полиции «Юдино» привлек видеоролик, размещенный в социальных сетях, на котором 4-летний мальчик в одних штанах и ботинках возвращается домой в одну из многоэтажек.
Правоохранители выяснили, что ребенок в таком виде на улицу, пока родители занимались переездом с квартиры.
В отношении родителей ребенка составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа