Оштрафуют родителей мальчика, выбежавшего полуголым на улицу в казанском «Салават Купере»

В Казани оштрафуют родителей мальчика, который выбежал полуголым на улицу в «Салават Купере», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Внимание отдела полиции «Юдино» привлек видеоролик, размещенный в социальных сетях, на котором 4-летний мальчик в одних штанах и ботинках возвращается домой в одну из многоэтажек.

Правоохранители выяснили, что ребенок в таком виде на улицу, пока родители занимались переездом с квартиры.

В отношении родителей ребенка составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних.