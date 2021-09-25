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Ру Тат
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25 сентября 2021  10:43
Павел Климчак

Оштрафуют пилота самолета, который летал без разрешения над Нижнекамском

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Камская транспортная прокуратура провела проверку касательно несанкционированного полёта легкомоторного самолета над нефтеперерабатывающим заводом Нижнекамска.

Надзорное ведомство установило, что пилотом самолета «X32 Кречет» был житель Волгодонска, который арендовал воздушное судно для десикации посадок подсолнечника. Разрешение на полет перед взлетом он не запрашивал.

В связи с этим на мужчину возбудили административное дело за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства. Материалы дела направили в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.

#транспортная прокуратура #нарушение воздушного пространства
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