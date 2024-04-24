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Происшествия 24 апреля 2024 20:37

Оштрафовали водителя, который вез по Казани высунувшегося из машины пассажира

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В Казани водитель Opel ездил по городу с пассажиром, который вылез из окна авто и ехал, сидя на двери.

Данное нарушение попало на камеру видеофиксатора одного из участников дорожного движения и не осталось без внимания полиции.

В итоге в отношении водителя составили шесть административных протоколов, включая протокол за опасное вождение и нарушение правил перевозки пассажиров.

#нарушение пдд
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