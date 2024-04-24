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Оштрафовали водителя, который вез по Казани высунувшегося из машины пассажира
В Казани водитель Opel ездил по городу с пассажиром, который вылез из окна авто и ехал, сидя на двери.
Данное нарушение попало на камеру видеофиксатора одного из участников дорожного движения и не осталось без внимания полиции.
В итоге в отношении водителя составили шесть административных протоколов, включая протокол за опасное вождение и нарушение правил перевозки пассажиров.
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