news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
25 августа 2021  10:57
Павел Климчак

Оштрафовали водителя из РТ, который слил бетон на обочину, чтобы не платить за перегруз

news_top_970_100

Инцидент произошел в Тукаевском районе республики. Автоинспекторы остановили большегруз, чтобы взвесить его, однако водитель грузовика отказался от этой процедуры. После этого он начал сливать смесь бетона на обочину, предположительно, чтобы не платить штраф за перегруз.

Тем не менее стражи порядка оформили на него протокол за повреждение дорог. Кроме того, материалы дела направили в Прикамское территориальное управление Минэкологии РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Напомним, что по закону автолюбителям запрещено перевозить тяжеловесные или крупногабаритные грузы без специального разрешения. Этого разрешения у водителя бетономешалки не было.

#штраф #бетономешалка #перегруз
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное