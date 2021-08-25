Оштрафовали водителя из РТ, который слил бетон на обочину, чтобы не платить за перегруз

Инцидент произошел в Тукаевском районе республики. Автоинспекторы остановили большегруз, чтобы взвесить его, однако водитель грузовика отказался от этой процедуры. После этого он начал сливать смесь бетона на обочину, предположительно, чтобы не платить штраф за перегруз.

Тем не менее стражи порядка оформили на него протокол за повреждение дорог. Кроме того, материалы дела направили в Прикамское территориальное управление Минэкологии РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Напомним, что по закону автолюбителям запрещено перевозить тяжеловесные или крупногабаритные грузы без специального разрешения. Этого разрешения у водителя бетономешалки не было.