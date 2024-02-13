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Происшествия 13 февраля 2024 09:56

Оштрафовали водителя из РТ, который катал ребенка на прикрепленной к авто «ватрушке»

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В Нурлатском районе автоинспекторы оштрафовали водителя, который катал ребенка на «ватрушке», прикрепленной к машине, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что водитель Volkswagen буксировал тюбинг и все происходящее участники воспринимали как безобидное, веселое развлечение, не задумываясь, какие у него могут быть последствия. Мужчину привлекли к административной ответственности.

«Катание на тюбинге, санках, сноуборде и других приспособлениях, прикрепленных к транспортным средствам, категорически недопустимы и чрезвычайно опасны. Водитель автомобиля-буксира не имеет абсолютно никакой возможности контролировать то, что происходит позади транспортного средства. Тюбинг может занести, они могут столкнуться с препятствием или перевернуться. Все это чревато травмами для катающегося», – подчеркнули в полиции.

#тюбинг
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