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Ру Тат
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Происшествия
29 ноября 2022  16:19
Павел Климчак

Оштрафовали татарстанца, который оплачивал заправку машин знакомых с рабочей карты

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С августа по сентябрь этого года 59-летний водитель стройфирмы «ИнвестКапитал» заправлял машины знакомых в Кайбицком районе РТ, используя выданную ему рабочую подотчетную карту. Взамен знакомые отдавали ему деньги, которые мужчина и присваивал себе.

В итоге он похитил более 450 литров дизтоплива, причинив ущерб работодателю на сумму более 23 тысяч рублей. На него возбудили уголовное дело за кражу. Свою вину мужчина признал и возместил материальный ущерб.

С учетом этого суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#кража
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